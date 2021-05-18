Северная Македония высылает российского дипломата

Власти Северной Македонии уведомили Россию о высылке российского дипломата из страны, Москва рассматривает возможность ответных мер.

"Сам факт высылки дипломата мы подтверждаем, действительно такое решение было принято. Пока что рассматриваются ответные меры с российской стороны", - заявили в российской дипмиссии.

По данным агентства Bloomberg, МИД Северной Македонии объявил 14 мая одного российского дипломата персоной нон грата и дал ему 7 дней, чтобы покинуть страну. Ведомство не назвало причин принятого решения.

Это второй случай в истории российско-македонских отношений. Впервые сотрудник российского посольства был выслан из этой страны в марте 2018 года, когда Македония присоединилась к государствам, которые объявили о высылке свыше 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Всего в 2021 году российских дипслужащих объявляли персонами нон грата 14 стран, в том числе по два раза Болгария, Польша, Украина, Чехия и Эстония.