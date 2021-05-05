Индия не справляется с кризисом

Крематории в столице Индии Дели переполнены, родственники скончавшихся от последствий COVID-19 разводят погребальные костры в отведённых для этого местах.

Число инфицированных в стране превысило 20 млн; система здравоохранения не справляется с наплывом больных: не хватает больничных коек, лекарств и кислорода. Люди пытаются найти их, обмениваясь информацией в соцсетях.

"Я пришёл сюда, чтобы заправить кислородный баллон для родственника. Я стою здесь с 5 утра, но пока безуспешно. Люди беспокоятся. Я всё ещё надеюсь хоть один баллон здесь заправить, но многие, отчаявшись, уходят ни с чем".

По мере того, как власти пытаются увеличить число койко-мест и расширить производство вакцин от COVID-19, запасы кислорода распределяются между различными регионами страны.

В среду Верховный суд предписал правительству Индии представить план по удовлетворению потребностей больниц Дели в кислороде в течение дня. Это произошло после того, как во вторник Верховный суд Аллахабада заявил, что власти, отвечающие за поставку кислорода в больницы, "совершают преступные действия, сопоставимые с геноцидом". Тем не менее было решено пока не наказывать чиновников за то, что они не смогли обеспечить непрерывную подачу кислорода в переполненные больницы в течение двух недель.

Мировое сообщество протягивает руку помощи. США, Великобритания, Австралия, Германия и несколько других стран спешно отправляют в Индию лекарства, экспресс-тестов на коронавирус и запасы кислорода, а также некоторые материалы, необходимые для расширения внутреннего производства вакцин против COVID-19.

India Covid RELIEF

2nd Flight to #India ready to fly from Heathrow.



Thank you @British_Airways for taking this vital cargo to India free of charge 🙏🏻#COVID19Indiapic.twitter.com/JlZ9J1dQSg — Khalsa Aid (@Khalsa_Aid) May 5, 2021

Немецкий военный грузовой самолет вылетел в Индию в среду, загруженный мобильными установками по производству кислорода, чтобы помочь переполненным больницам. Несколько дней назад в Индию прибыла группа из 13 специалистов и з ФРГ, чтобы обучить местных членов Красного Креста тому, как пользоваться кислородным блоком. Ожидается, что второй грузовой самолет вылетит в Индию из Германии в четверг.

Специальный рейс австралийской авиакомпании Qantas вылетел из Сиднея в Нью-Дели с медикаментами и оборудованием, на его борту 1056 аппаратов ИВЛ и 43 кислородных концентратора. Об этом сообщило в среду правительство Австралии. Индийские власти пообещали,что вся поступающая помощь будет распределена Красным Крестом и местными властями, чтобы обеспечить наиболее нуждающихся.

Но эксперты говорят, что нехватка кислорода - лишь одна из проблем, вскрывающих неготовность как федерального правительства, так и правительства отдельных штатов к тому, чтобы остановить вторую волну COVID-19 или хотя бы минимизировать ущерб. Власти Индии сталкивается с призывами к введению строгой изоляции, чтобы замедлить смертоносный всплеск распространения инфекции. Премьер-министра Нарендра Моди сказал, что к таким мерам власти прибегнут лишь в самом крайнем случае, но более десяти индийских штатов уже ввели ограничения самостоятельно.

The #BJP in #Maharashtra has accused the state government, headed by Chief Minister Uddhav Thackeray, of not being serious about the #MarathaReservation issue.

(@pankajcreates) https://t.co/AJq42F6z45 — IndiaToday (@IndiaToday) May 5, 2021

Катастрофическое ухудшение эпидемиологической ситуации сильно подорвало рейтинг Моди. Несмотря на явные признаки серьезного кризиса в области здравоохранения, премьер-министр продолжил проводить массовые предвыборные митинги и отказался отменять грандиозный индуистский фестиваль. В стране продолжались и матчи по крикету, в которых участвовали десятки тысяч человек.

Ситуация усугубилась и тем, что кампания по вакцинации стала буксовать из-за нехватки необходимых препаратов. В страну с населением в 1,4 млрд человек поступило пока лишь 160 млн доз.