Германия: привилегии для вакцинированных

Власти Германии планируют в июне отменить ограничения на вакцинацию, позволив любому взрослому гражданину получить прививку. Пока вакцина распределяется только среди приоритетных групп населения, которые считаются самыми уязвимыми.

В Берлине состоялся федеральный саммит по вопросам вакцинации — совещание канцлера Ангелы Меркель с главами федеральных земель и с экспертами.

Одна из тем — привилегии для тех, кто уже привился или у кого высокий уровень антител после перенесённой болезни.

Маркус Сёдер, глава правительства Баварии:

"Я считаю несомненным, что у вакцинированных граждан должно быть больше возможностей. Это ведь абсурд, когда человек, получивший обе дозы, должен всё равно сдавать тест".

Однако никаких чётких решений по этому вопросу на саммите принято так и не было, что вызвало критику со стороны ряда политических деятелей. Они подвергают сомнению и возможности Германии к лету найти вакцину для всех желающих — несмотря на то, что поставки за последние недели заметно увеличились.

Не приняли в Берлине пока что и решение о том, признавать ли прививки, которые немцы сделали за рубежом, в том числе препаратами, не одобренными в ЕС. Так, с середины апреля организуют специальные туры за "Спутником V" в Москву.