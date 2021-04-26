Зеленский приглашает Путина сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Темой переговоров, по его словам, должна стать ситуация в Донбассе. Глава государства сообщил, что Киев близок к согласованию нового прекращения огня в регионе.

Я уже поручил главе администрации президента Андрею Ермаку связаться с администрацией президента Путина, чтобы они достигли понимания и согласовали условия, место или город, где мы сможем встретиться. Владимир Зеленский президент Украины

Ранее Зеленский призвал изменить формат переговоров о ситуации в Донбассе и привлечь к ним США, Великобританию и Канаду. Участие этих стран, по мнению президента, могло бы ускорить процесс мирного урегулирования.

В Кремле идею пересмотра «Нормандского формата» воспринимают негативно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это «тревожным сигналом» в «непростой ситуации». «Это демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно», — заявил он.

Зеленский призывал Путина к переговорам после того, как Москва сосредоточила войска у западных границ. Зеленский предлагал встретиться в любой точке Донбасса, Путин в ответ заявил, что готов принять украинского коллегу в Москве.