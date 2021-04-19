ЕС ограничился призывами к России по поводу Украины и Навального

Министры иностранных дел Евросоюза выразили солидарность с Украиной в связи с угрозой ей со стороны России. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности назвал происходящее возле украинских границ самым большим наращиванием российской военной мощи со времени аннексии Крыма в 2014 году:

«Более 150 тыс российских военнослужащих концентрируются у границ Украины и в Крыму, создавая очевидный риск дальнейшей эскалации, - сказал Жозеп Боррель. - Мы должны похвалить Украину за её сдержанный ответ, и мы призываем Россию к де-эскалации и снижению напряженности».

Главы МИД ЕС встревожены состоянием Алексея Навального. Боррель в очередной раз осудил отравление деятеля оппозиции и политически мотивированное лишение его свободы, назвав это нарушением международных обязательств России в отношению прав человека:

«Ситуация ухудшается, и сегодня мы передаём единый сигнал российским властям о том, что они несут ответственность за безопасность и здоровье Навального, и мы потребуем от них отчёта».

Главный дипломат ЕС сообщил, что нового наказания России за Украину и Навального пока не планируется. Старший научный сотрудник Европейского совета по иностранным делам считает такую реакцию ЕС слишком слабой:

"Европа призывает к диалогу ради диалога, к взаимодействию ради взаимодействия. Так с Путиным нельзя, - сказал Густав Грессель. – Необходим деловой и очень жёсткий подход. Необходимо со своей стороны прибегать к угрозам, а затем к торгу и различным манёврам. И я должен сказать, что другие лидеры, такие как Эрдоган в Турции и Алиев в Азербайджане, особенно внимательно следят за тем, какое обращение допускает Совет Европы к лидерам оппозиции к правозащитникам в их странах. Нужно посмотреть, как далеко зайдёт Путин, а затем имитировать такое жёсткое поведение".

К онлайн-заседанию подключался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он обвинил Россию в агрессии и призвал своих европейских коллег ввести против неё секторальные санкции.