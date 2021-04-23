США обещают внимательно следить за Россией и Украиной

Вашингтон обещает внимательно следить за развитием ситуации на российско-украинской границе. После заявления Москвы о начале отвода войск, сосредоточенных в западных регионах, США вновь заверяют в поддержке территориальной целостности Украины.

Мы слышали слова. Я думаю, надо смотреть на реальные действия. США и дальше будут внимательно следить за ситуацией. Мы будем координировать свои действия с украинскими официальными лицами, а также с союзниками и партнерами. В ходе общения с российским правительством мы ясно дали понять, что оно должно воздерживаться от эскалации и немедленно прекратить всю агрессивную деятельность на Украине и вокруг неё, — речь идёт в том числе о недавнем наращивании военной мощи в оккупированном Крыму и на границе с Украиной, а также о намерении частично блокировать судоходство в Черном море. Нед Прайс представитель Госдепартамента США

Министерство обороны России сообщает, что уже перебрасывает в места постоянной дислокации подразделения, которые были стянуты к границам Украины. Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил об успешном завершении учений на юге России, в ходе которых были выполнены все задачи внезапной проверки боеготовности.

В Киеве перемещение российских войск к границе рассматривали как подготовку к агрессии. Украинская сторона отмечает, что это было самое крупное сосредоточение сил близ зоны конфликта в Донбассе с 2015 г. Страны Большой семёрки осудили действия Москвы, расценив их как угрожающую и дестабилизирующую активность.