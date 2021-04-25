Королева горошин

"Королеве горошин" исполнилось 92 года. В честь японской художницы Яёи Кусамы ретроспективные выставки устроили сразу в двух столицах. В Берлине ей посвятили два музейных этажа площадью в 3000 квадратных метров, а в Нью-Йорке её работы выставили в ботаническом саду.

Берлин Markus Schreiber/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Стефани Розенталь, куратор выставки:

"Здесь в 19 залах почти 250 работ. Эта выставка показывает, что Кусама уже вошла в историю, и в то же самое время остаётся одной из самых прогрессивных художниц".

Нью-Йорк Mark Lennihan/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Яёи Кусама не скрывает, что её творчество тесно связано с психическими заболеваниями, и заявляет, что если бы не искусство, то она давно покончила бы с собой. Именно под влиянием галлюцинаций ещё в детстве появился "фирменный стиль" художницы — узоры в горошек. На Западе её так и знают под прозвищем "Горошинка". На родине творчество Кусамы по этим причинам очень долго не принимали, и Кусаме пришлось отправиться в США.

Берлин Markus Schreiber/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Первый пик её популярности пришёлся на 60-е. Скандальные работы и перформансы с психоделическим и сексуальным подтекстом идеально вписались в эпоху хиппи.

После периода забвения о японке вновь вспомнили в середине 90-х.

Нью-Йорк Mark Lennihan/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Сегодня "Горошинку" признают "Королевой горошин". Она оказала огромное влияние на современное искусство, и её картины неоднократно становились самыми дорогими работами ныне живущей художницы.