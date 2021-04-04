Светящаяся лестница на соборе в Вене

Национальный символ Австрии стал площадкой для инсталляции художницы Билли Таннер. Светящаяся лестница появилась на южной башне собора Святого Стефана в Вене накануне пасхального богослужения. С просьбой украсить собор к художнице обратился священник Тони Фабер. Он говорит: "Несмотря на все происходящее, мы храним надежду. Несмотря ни на что, мы готовы поддержать друг друга. Несмотря на скорбь, мы должны сами быть лучом надежды и дарить надежду окружающим".

Проект бы представлен на прошлой неделе. Во время технической проверки состоялся также перфоманс под названием "33 добродетели" с участием Билли Таннер и 32 танцоров.

По словам автора инсталляция, связь между небом и землей знаменует собой упования людей во времена пандемии коронавируса.