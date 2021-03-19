Изо-изоляция: жилой дом стал галереей арт-модерн

Места общего пользования, превращенные в мини-галереи и выставочные залы: если человек не может - в силу пандемии - отправиться на вернисаж, то искусство идет к нему, чтобы поселиться, например, на лестничной клетке в многоквартирном доме.

Идея пришла в голову Брису Конильо, художнику и жителю одного из небогатых кварталов итальянского Турина.

Конильо - не только фамилия, на языке Данте это слово означает еще и кролик.

Брис назвал свой артистический проект "Фиолетовым кроликом", или Coniglio Viola.

Брис Конильо, художник и основатель проекта Coniglio Viola: "Я предложил соседям использовать в подъезде лестницы, коридоры, тамбуры, чтобы молодые авторы могли бы представить свои работы. Плюс, если у кого-то есть свободные комнаты, можно таким помочь и с жильем, приютив на какое-то время. Всем от этого только польза".

Луизелла Карнелли приветствует такую инициативу: "А я тут уже год живу. На самом деле это большой, хороший и очень правильный проект: мы даем этому дому второе рождение. И еще тут много произведений искусства. Открываешь дверь и чувствуешь себя как в музее арт-модерн. Искусство становится частью повседневности в буквальном смысле слова, сопровождая тут нас с утра и до вечера".

Из Турина передает журналист Euronews Лука Паламара: "Искусство на пороге дома": многие из тех, кто перебрались сюда пожить, находят идею продуктивной и полезной. Культура может врачевать души, особенно в период пандемии и связанной с ней изоляцией. А еще можно сказать, что это и новый способ восприятия изобразительного искусства".

И если те художники, что пришли первыми, сразу видели свои работы вывешенными на стенах, то после того, как новость о проекте распространилась, не менее 400 человек изъявили желание в нем участвовать, так что основоположники теперь еще и ведут отбор.

Брис Конильо художник, основатель проекта Coniglio Viola, резюмирует: "Время сейчас тяжелое, мы все должны оставаться взаперти, а тут у нас выставка, мы ее назвали "Хорошее соседство", тут место для красоты, для доброты, для солидарности, для всего того, что входит в понятие культуры, и что подразумевает под собой искусство".

Сейчас музеи на большей части Апеннин закрыты, и их экспозиции можно увидеть лишь онлайн.

Художественный проект Coniglio Viola, объединивший молодых авторов, работающих в разных жанрах, служит сегодня источником вдохновения для тех, кто ищет не только себя в искусстве, но и искусство в себе.