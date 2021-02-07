Третьяковка: искусство кинетическое... но не застывшее!Комментарии
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Третьяковская галерея стала на несколько месяцев центром кинетического искусства. Выставка работ, представляющих это направление, открылась в главном здании музея в центре Москвы. В экспозицию включили произведения, которые показывают зарождение и развитие кинетического искусства от экспериментов авангардистов начала XX в. до современности.
Главной особенностью кинетического искусства называют трансформацию как художественной формы, так и её восприятия. Произведения подвижны, изменчивы, динамичны, — в том числе, благодаря эффектам, использующим законы физики, химии и оптики.
Выставка «Лаборатория будущего» в Третьяковской галерее открыта до 10 мая.