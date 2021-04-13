Российский ответ НАТО: Москва объяснила переброску войск на запад

Россия сосредоточила силы на западе страны в ответ на наращивание военной группировки НАТО близ российских границ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Согласно представленным им оценкам, 40 тыс. военнослужащих стран Запада будут размещены в этих районах, речь идёт прежде всего о Причерноморье и Балтике.

Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры. В течение трёх недель две армии и три соединения воздушно-десантных войск были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач. Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. Сергей Шойгу министр обороны России

Ранее в Кремле связывали переброску сил к украинской границе с ростом напряжённости вокруг Донбасса. По словам первого замглавы думского комитета по обороне Александа Шерина, это естественная забота о безопасности:

«Ничего здесь сверхъестественного не вижу. Если на территории Украины сейчас идёт гражданская война, то, конечно, на приграничной территории мы должны иметь более серьёзную группировку, особенно на фоне того, что Байден всячески подстрекает Украину и заявляет: мы вас поддержим в случае, если вы будете противостоять якобы агрессии России».

Александр Шерин напомнил, что Россия с 2019 г. выдаёт паспорта жителям Донбасса по упрощённой процедуре. По словам парламентария, Москва должна будет защищать своих граждан, если им будет грозить опасность. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих жителей юго-востока Украины и может встать на их защиту.