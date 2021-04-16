Россия бряцает оружием. Как отреагируют ЕС и США?

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Мейв Макмахон, заменяя Штефана Гробе: Вопрос, который европейцы задавали со времени зарождения их Союза, преследует их снова: кто у них вроде главы государства? Актуальность этому вопросу придал "софагейт". Из-за оплошности турецкого протокола Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осталась в президентском дворце без кресла. Там было только одно – для её спутника Шарля Мишеля, Председателя Совета ЕС.

Борьба башен Брюсселя

Этот инцидент выявил давнее соперничество между должностными лицами Комиссии и Совета. Вызванные в Европарламент для объяснения того, что именно произошло в Анкаре, фон дер Ляйен и Мишель прибыли по одиночке и ушли порознь. Как будто приходили к судье за разводом. Никто из них не разговаривал со СМИ после слушаний.

От их имени выступил еврокомиссар, отвечающий за институциональные отношения, Марош Шефчович:

«Я уверен, что оба лидера хотят сосредоточиться на будущем, на предстоящей работе».

А того, на чём надо сосредоточиться и работать в будущем, становится очень много! Урсула фон дер Ляйен наконец-то объявила хорошие новости с фронта вакцинации. Это может развеять недавнее разочарование и способствовать достижению общей цели ЕС – сделать прививки 70 процентам всего взрослого населения Европы к концу лета.

Урсула фон дер Ляйен, Председатель Еврокомиссии:

«Я рада сообщить, что мы достигли соглашения с BioNtech–Pfizer об ускорении поставок вакцины. 50 миллионов дополнительных доз BioNtech-Pfizer будут поставлены нам во втором квартале, начиная с апреля».

Российские войска у границы Украины

Эта неделя послужила напоминанием о том, что несмотря на пандемию, продолжаются конфликты, с которыми Евросоюзу приходилось иметь дело до того, как вирус ворвался в повестку дня. Массированное наращивание российской военной мощи на границе с Украиной вызвало тревогу в западных столицах. Вопрос в том, будет ли повторение боевых операций семилетней давности? Тогда ударная волна прокатиться не только по Европе, но и через Атлантику.

Штефан Гробе обсудил эту тему с Яном Бжезинским. Это старший научный сотрудник Атлантического совета, бывший заместитель помощника министра обороны США при президенте Буше-младшем.

Гробе: Россия бряцает оружием. Это проверка реакции и решимости администрации Байдена и её трансатлантических партнеров?

Бжезинский: Это, безусловно, проверка, но и нечто более важное, потому что русские развернули весьма существенные силы. Это самое значительное наращивание военной мощи на границе Украины со времени вторжения в 2014 году. Генерал Уолтерс, верховный главнокомандующий союзников в Европе, сказал, что расположение этих сил очень похоже на российскую позицию непосредственно перед вторжением в Крым. Так это не только проверка. Это потенциал, который Россия могла бы реализовать в очень короткие сроки. Это должно создавать серьёзную озабоченность не только для Украины, но и для трансатлантического сообщества.

Путин жаждет признания

Гробе: Готов ли Путин к войне, которая может быть более продолжительной и кровавой, чем во время аннексии Крыма семь лет назад?

Бжезинский: Запад готовится отреагировать всё более решительно на провокации России, её агрессии и эскалацию напряжённости с 2014 года. До сих пор ответом Запада были в основном постепенные, адресные санкции, постепенное развёртывание, которые на деле не столько сдерживали Россию, сколько воодушевляли Путина на осуществление его реваншистских амбиций. Поэтому меня беспокоит, что Путин готов к новому конфликту на Украине.

Гробе: Министр иностранных дел Украины побывал на этой неделе в Брюсселе и сказал генеральному секретарю НАТО и госсекретарю США, что на этот раз его страна хочет большего, чем просто теплые слова. Как далеко готов пойти Запад?

Бжезинский: Посмотрим. Байден имеет большое влияние и пользуется большим авторитетом. Я думаю, что в непосредственном контексте, в условиях непосредственной угрозы, которую представляет Россия для Украины, мы должны перебросить силы в Украину. Я считаю, что нам следует развернуть многонациональную бригаду в Западной Украине для учений, точно таких же, как российские манёвры на восточной границе Украины. Это осложнило бы российское военное планирование. Во-вторых, сейчас самое время начать чётко формулировать жёсткие санкции, которые будут введены, если Россия начнет новые боевые действия против Украины. И здесь я говорю не о постепенных санкциях-уколах, которые характеризовали реакцию США и Запада на российскую агрессию в прошлом, а о реальных секторальных экономических санкциях, которые окажут глубокое влияние на российскую экономику и, следовательно, на внутреннюю политику России.

Гробе: Президент Байден предложил встретиться с Путиным в третьей стране, чтобы снизить напряженность. Насколько велики шансы, что это произойдет?

Бжезинский: Трудно сказать. Путин жаждет признания, поэтому я был бы удивлен, если бы он отказался. Но встречи бессмысленны, если они не дополняются действиями по тому сценарию, который я только что описал: нужно занять решительную позицию, подготовить жёсткие меры и предупредить о том, что они будут применены по первому же сигналу. Таким должен быть контекст и обстановка, которые потребуются для эффективного двустороннего саммита.

Деда Британии оплакивала французская Шотландия

Событие этих выходных - похороны принца Филиппа - последнее прощание с человеком, которого многие считали "дедом Британии". Покойного мужа королевы Елизаветы II оплакивали и в древней шотландской деревне. Чем это примечательно? - спросите вы. Тем, что это во Франции.

В коммуне Обиньи-сюр-Нер, в 180 км к югу от Парижа, были подняты шотландские флаги и заиграли волынки в честь принца Филиппа. В 1423 году французский король Карл VII подарил земли Обиньи Джону Стюарту из Дарнли в благодарность за помощь в борьбе с англичанами. На протяжении веков город жил в соответствии с шотландскими традициями, оставив после себя до сих пор живое наследие.