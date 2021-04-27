Беженцы возвращаются в Камышлы

Сотни беженцев возвращаются в город Камышлы на северо-востоке Сирии. Там вступила в силу договорённость о прекращении огня между проправительственными отрядами и курдскими силами. Столкновения вспыхнули неделю назад после перестрелки на блок-посту. Перемирия удалось достичь после вмешательства российских военных, которые направили в район военную полицию. Теперь за порядком должны следить совместные российско-сирийско-курдские патрули.

Камышлы считается столицей фактически автономного Сирийского Курдистана. В то же время несколько районов и пригородов находятся под контролем сил, верных президенту Башару Асаду.

Курды обвинили сирийцев в провокации и намерении осложнить ситуацию в регионе, посеять недоверие к курдским властям — на фоне приближающихся президентских выборов. Они должны состояться в Сирии 26 мая.