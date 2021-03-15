Навальный находится в "дружелюбном концлагере"

Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, куда его доставили для отбывания наказания, подтвердила адвокат политика Ольга Михайлова.

Она сообщила, что вместе с адвокатом Вадимом Кобзевым была допущена руководством колонии к основателю "Фонда по борьбе с коррупцией". Он находится в карантинной камере вместе с другими пятью заключенными. "Жалоб на нарушения у Навального нет, он бодр и весел", - сообщила Михайлова. При этом она заявила о незаконности содержания Навального в колонии до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана.

Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное... Posted by Алексей Навальный on Monday, March 15, 2021

В понедельник на Фейсбуке появился первый пост от Навального после его отправки в колонию. В нём оппозиционер пишет, что российская тюремная система смогла его «удивить», поскольку он "не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы». Он называет свой новый дом "дружелюбным концлагерем", так как "никакого насилия и даже намека на него пока не видел" и шутит, что кто-то "наверху" прочитал роман Оруэлла и решил воспроизвести систему "воспитания через расчеловечивание".

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный из-за многочисленных нарушений. Как заявила ранее его защита, основателю ФБК предстоит провести в колонии немногим более двух с половиной лет.