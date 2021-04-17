За вакциной в Москву

1000 евро за вакцинацию российским препаратом "Спутник V" — столько стоит пакетный тур, который купили 50 жителей Германии. На днях они прилетели из Франкфурта в Москву за первым компонентом вакцины от коронавируса. Три ночи в гостинице, визит в частную клинику и экскурсии по столице, свободной от строгих санитарных ограничений.

Организатор тура Ханс Бланк объясняет: "Очень много немцев хотят приехать в Москву за прививкой и совместит поездку с отдыхом или культурной программой".

В Германии около 18% населения получили первую дозу вакцины. Возможность иммунизации пока предоставляется только людям старше 70 лет.

"В германии, чтобы получить прививку, мне нужно будет ждать от пяти до десяти месяцев, это слишком долго, — говорит Уве Кейм. — Поэтому я решил заняться поиском других возможностей. Можно было поехать в Сербию, но теперь нет. Можно было выбрать Россию и это сработало".

Власти ряда стран ЕС призывают Европейское агентство лекарственных средств как можно скорее зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V".