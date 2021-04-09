100% жителей Сан-Марино привьют "Спутником V"

Все граждане Сан-Марино будут привиты вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу российский фонд прямых инвестиций. Таким образом это карликовое европейское государство с населением около 34 тысяч человек станет первой страной в мире, полностью защищенной от COVID-19. Местные жители с большим энтузиазмом откликнулись на призыв властей о всеобщей вакцинации.

Первую партию российского препарата в Сан-Марино получили в конце февраля. Там рассматривали и другие варианты, но в итоге от вакцин китайского и индийского производства было решено отказаться из-за недостатка авторитетных заключений о них. А в пользу "Спутника" наряду с публикацией в журнале The Lancet сыграла и относительно невысокая цена - около 10 долларов за дозу.

По данным экспертов, эффективность российской вакцины составляет почти 92 процента. В настоящее время препарат "Спутник V" одобрен в 59 странах мира с общей численностью населения в полтора миллиарда человек.