Интерес к «Спутнику V» в Центральной Европе

Двадцать миллионов доз вакцины «Спутник V» будет произведено в Институте вирусологии и сыворотки Торлак в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич объявил также, что в стране уже осуществляется расфасовка российской вакцины, но это лишь первый шаг:

«Мы намерены развивать как научные исследования, так и производство — всё, что позволит нам стать сверхмощным производителем вакцины в ближайшие десять — двенадцать лет».

Sputnik V получил высокую оценку авторитетного медицинского журнала «Ланцет», его использование одобрено уже в шестидесяти странах мира. При этом среди стран Евросоюза лишь в Венгрии проводится вакцинация этим препаратом.

Закупка «Спутника V» Словакией вызвала правительственный кризис и привела к отставке премьер-министра. Новое правительство направило образцы российской вакцины для исследования в Венгрию. Ожидается, что вакцинация ею начнется в Словакии в начале мая.

«Я согласна с тем, что мы должны компенсировать нехватку вакцин. Но столь же важно гарантировать, что наши граждане получат надёжную и безопасную вакцину, которая поможет спасти человеческие жизни», — объяснила задержку с вакцинацией председатель комитета по здравоохранению Национального Совета (парламента) Словакии Яна Битто Цыганикова.

Между тем Австрия уже объявила о покупке одного миллиона доз «Спутника V». Такую возможность рассматривает и Чехия после отставки министра здравоохранения, выступившего против закупок российской вакцины.