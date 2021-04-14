Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег сделал предзаказ на "Спутник V"

Власти французского региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег сделали предзаказ на 500 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Председатель местного заксобрания Рено Мюзелье заявил, что рассчитывает на то, что таким образом его регион окажется среди первых получателей препарата, как только его применение одобрит европейский регулятор. По его словам, он уже обсудил данный шаг как с послом РФ в республике Алексеем Мешковым, так и с главой федеральной земли Бавария, чьи власти ранее заказали 2,5 млн доз российской вакцины.

Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) озвучит свое решение не ранее июня. Мюзелье, бывший врач скорой помощи, заявляет о важности умения "опережать события". Тот факт, что заказ вакцин не входит в полномочия региональных властей, его не смущает.

"В свое время я отправился за границу за 13 миллионами защитных масок (в Китай в начале пандемии - прим.ред.). Это тоже не входило в мои полномочия, - отмечает глава региона необходимость вовремя "все организовать". - Я не против правительства, я за вакцинацию. Я хочу, чтобы вновь заработали бары и рестораны, открылись фестивали".

Это не первый член партии "Республиканцы", который идет на подобный шаг. Так, мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к медицинским властям республики, заявив о своем желании "напрямую" закупать для метрополии Ницца-Лазурный берег "Спутник V".

В стране все чаще члены и других оппозиционных партий высказываются за использование российского препарата. Лидер ультралевой "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон ранее заявил, что "Спутник V" не используется на французской территории исключительно по политическим мотивам. В свою очередь, глава ультраправого "Национального объединения" (бывшего "Национального фронта") Марин Ле Пен отметила, что Париж не должен дожидаться решения ЕС для того, чтобы заказать российскую или китайскую вакцины: "Такими темпами нам не удастся достигнуть коллективного иммунитета ни весной, ни летом, ни даже осенью. Нам необходимо набрать темп, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни".

По данным исследования, проведенного Odoxa-Backbone Consulting в феврале, 52% французов выступают за применение препарата "Спутник V".