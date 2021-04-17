Балканский трафик уходит в онлайн

Фестиваль Balkan Trafik в Брюсселе отмечает свое 15-летие и делает это в цифровом формате. Как и в прошлом году, из-за пандемии организаторы были вынуждены отказаться от концертов и мероприятий, открытых для широкой публики. Вместо этого устроили трансляции ключевых событий фестиваля в Интернете. Дистанционно присоединились к Balkan Trafik и некоторые музыканты, — рассказывает основатель и директор фестиваля Николас Виерс:

«На каждые десять концертных проектов приходится пять групп, которые я не могу привезти в Бельгию. Так что я заплатил съёмочным группам, чтобы они запечатлели их выступления на камеру в других странах, — в Молдавии, Косово, Сербии или Болгарии. Операторы приходят к ним и снимают, это будет в онлайн-трансляции. А те, кого я смог пригласить в Бельгию, будут выступать в отличной звуковой студии, которую я также оборудовал видеокамерами».

Даже в онлайн-формате, по словам Виерса, организация фестиваля связана с массой проблем в условиях пандемии:

«Все волнуются. А потом надо следить за автономностью рабочих ячеек с творческими коллективами, продюсерами. Мы создаём ячейки с участием экспертов, чтобы избежать смешения этих групп. В общем, это чрезвычайно сложно. Если говорить проще, если бы я решил отказаться от этого, все бы сказали: да, Николас, так действительно лучше, пропусти год, возвращайся в следующем, сэкономь деньги. Но я сказал "нет", потому что остаётся ещё желание жить, делать что-то, платить артистам, командам, — вот моя мотивация в этом году».

Музыкальный фестиваль Balkan Trafik в этом году будет проходить с 21 по 25 апреля.