Чемпион по битбоксу виртуоз-гитарист... Оба должны были выступить на ежегодном фестивале “Балкан Трафик!” в Брюсселе. Но его сцены закрыты из-за мер против распространения коронавируса. Зато представление продолжается удалённо.

Потоковые сервисы будут транслировать в прямом эфире музыкальные номера, дискуссии и видеоклипы.

На фестиваль виртуально приедут исполнители, которые иначе не могли бы предстать перед западноевропейской аудиторией такие, как хор Хазрети Хамза из Боснии-Герцеговины.

«Наш хор был основан в период боснийской войны в 1993 году. Это было очень сложное время, почти как сейчас, - говорит Кенан Хадзифейзович. - Мы не могли выходить на улицу, но у нас появился хор, мы пели в защищённых убежищах, это помогло нам продолжать культурно расти и сохранять душевное здоровье».

Организатор фестиваля считает важным проводить его онлайн и позволить людям погрузиться в другие культуры, не вставая со своего дивана:

"Для европейцев это новый способ общаться и узнавать о своих соседях, - говорит Николас Виерс. - Можно по-новому почувствовать вкус Балкан".

Поэт из Румынии надеется, что сила искусства поможет исцелить и защитить многих во время пандемии:

"Люди сейчас как никогда нуждаются в искусстве, чтобы понять собственные чувства и всё происходящее, понять, что жизнь продолжается, - говорит Сильвия Грэдинару. – Мы сохраняем не социальную дистанцию, а только физическую. Мы всё ещё вместе".