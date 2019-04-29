Рэперы и барды с Балкан

Фестиваль Balkan Trafik! привёз на сцены в Брюсселя городские формы современной музыки и искусства, процветаюшие в балканских странах. Но в этом регионе сохраняется политическая напряженность, мешающая народам вместе трудиться, отдыхать и веселиться. Косовский рэпер Элинель поёт о событиях 20-летней давности, когда на территории бывшей Югославии полыхала война.

«Я бы желал Сербии, прежде всего, а также Косову, Боснии - всем странам, которые спорят друг с другом, учить своих детей не ненависти, а любви и сосуществованию», - говорит он.

На 13-м по счету фестивале звучит особенно много авторской песни. Несколько бардов приехали из Румынии, чтобы рассказать европейским политикам и общественности об акциях протеста на родине. В адрес правительства звучат обвинения в коррупции и подрыве судебной системы.

«Мы просим перемен, - говорит поэт Сильвия Грэдинару. - Мы хотим, чтобы власти перестали хитрить и дали нам настоящие вещи. Мы хотим не какой-то роскоши, а правильных вещей, справедливости ».

Пять дней продолжаются концерты, киносеансы, танцы, - призванные показать культурное многообразие балканского региона и его сближение с Западной Европой.