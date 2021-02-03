Еврокомиссия представила план борьбы против рака

Накануне Всемирного дня борьбы против рака Брюссель представил свой план такой борьбы. 4 млрд евро будет выделено на профилактику, диагностику, лечение онкологических заболеваний и реабилитацию. Вице-председатель Европейской Комиссии сообщил, что до 2030 года будет реализовано десять инициатив, направленных против вредных привычек, которые вызывают 40% всех видов рака.

«Мы хотим, чтобы новое поколение европейцев не знало табака, - сказал Маргаритис Схинас. - Мы хотим снизить долю курильщиков в Европе с сегодняшних 25% до 5% к 2040 году. Это же касается злоупотребления алкоголем, которое мы хотим снизить до 10% к 2025 году".

Рак был диагностирован у 2,7 млн жителей ЕС, 1,3 млн умерли. Связанные с этим расходы системы здравоохранения и экономики составляет около 100 млрд евро в год.

К 2035 году число случаев заболевания может увеличиться на 25%, что сделает онкологию ведущей причиной смерти.

План будет изучен Европейским парламентом, который создал специальный комитет по борьбе против рака. Позиция депутатов определится к сентябрю, но одна из них сказала Euronews, что большая часть инвестиций должна быть направлена на исследования^

«В 50% случаев онкологических заболеваний мы не знаем, каковы факторы риска, - сказала Сара Сердас из Португалии. - Поэтому нам необходимо больше инвестировать в европейскую науку, в нашу способность проводить эпидемиологические исследования с долгосрочным подходом, чтобы мы могли идентифицировать различные факторы риска.».

Европейская комиссия признала, что пандемия Covid-19 значительно повлияла на диагностику и лечение рака, поэтому она намерена разработать экстренную программу действий для реагирования на аналогичные события в будущем.