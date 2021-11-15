Маори против антипрививочников

Маори против тех, кто против вакцинации: а конкретно против того, чтобы антипрививочники использовали культурное наследие коренных жителей Новой Зеландии.

Представители племени Нагти Тоа потребовали от манифестантов прекратить исполнять Ка-Матэ — один из видов ритуального танца хака.

Маори подчеркнули, что многие их тупуна — предки — стали жертвами эпидемий прошлого, в том числе болезней, завезённых европейцами. Поэтому коренные жители принципиально отказываются поддерживать антипрививочников и позволять им использовать священные ритуалы.

Уровень вакцинации среди самих маори составляет чуть более 60%. Новая Зеландия в целом гораздо меньше других стран пострадала от пандемии: там за два года отмечено 9000 случаев и 34 летальных исхода.