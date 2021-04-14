100 дней до Олимпиады

До официального открытия Олимпийских игр в Токио остаётся 100 дней. По этому случаю в городской мэрии в торжественной обстановке установили статуи талисманов будущих соревнований. Организаторы мероприятия настаивают на его проведении несмотря на рост числа заболевших ковидом в Японии. Говорит Юрико Коикэ, губернатор Токио:

– Мы победим в борьбе с коронавирусом, чтобы провести Игры 2020 года. И мы добьёмся этого вместе со всеми вами. Я хотела бы и дальше двигаться вперёд, чтобы достичь этой цели.

По опросам, до 80% процентов японцев предпочли бы отменить игры или перенести их. У жителей Токио нет единого мнения по поводу предстоящей Олимпиады.

– В эти мрачные времена любая радостная новость, например, завоевание золотой медали, придала бы нам сил и была бы очень кстати.

– Я считаю, что задача властей – защитить жизни людей. Думаю, что Олимпийские игры нужно отменить, если это ещё возможно, и принять это решение как можно скорее.

Олимпиада должна была пройти в Токио прошлым летом, но была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Её проведение в этом году будет сопровождаться множеством ограничений.