Началась эстафета олимпийского огня

За два дня до Открытия Зимней Олимпиады в Пекине главный символ Игр начал свое путешествие по китайской столице. Зажег олимпийский факел вице-премьер китайского правительства Хань Чжэн, а первым факелоносцем стал 80-летний экс-конькобежец Луо Чжихуань, в 63 году ставший первым китайским чемпионом мира в зимних видах спорта.

Пробежав около сотни метров по Олимпийскому парку, Луо передал огонь тайконавту Цзин Хайпэну, который первым в Китае совершил три орбитальных полета.

Всего в эстафете олимпийского огня примут участие около 1200 человек, она включит в себя 12 этапов в трех кластерах проведения олимпийских состязаний, пройдёт мимо Летнего дворца и участка Великой китайской стены

Из-за пандемии маршрут и продолжительность эстафеты были существенно сокращены. Ее этапы расположены вдали от оживленных улиц и районов, зрители на нее допущены не будут. Завершится эстафета вечером в пятницу на стадионе Птичье гнездо, имя последнего факелоносца, который зажжет олимпийский огонь, держится в секрете.