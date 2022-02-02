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Китай

Началась эстафета олимпийского огня

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 Глеб Шатуновский
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First Torch bearer Luo Zhihuan holds up the torch after receiving it from Chinese Vice Premier Han Zheng
First Torch bearer Luo Zhihuan holds up the torch after receiving it from Chinese Vice Premier Han Zheng   -   Авторское право  Sam McNeil/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

За два дня до Открытия Зимней Олимпиады в Пекине главный символ Игр начал свое путешествие по китайской столице. Зажег олимпийский факел вице-премьер китайского правительства Хань Чжэн, а первым факелоносцем стал 80-летний экс-конькобежец Луо Чжихуань, в 63 году ставший первым китайским чемпионом мира в зимних видах спорта.

Пробежав около сотни метров по Олимпийскому парку, Луо передал огонь тайконавту Цзин Хайпэну, который первым в Китае совершил три орбитальных полета.

Всего в эстафете олимпийского огня примут участие около 1200 человек, она включит в себя 12 этапов в трех кластерах проведения олимпийских состязаний, пройдёт мимо Летнего дворца и участка Великой китайской стены

Из-за пандемии маршрут и продолжительность эстафеты были существенно сокращены. Ее этапы расположены вдали от оживленных улиц и районов, зрители на нее допущены не будут. Завершится эстафета вечером в пятницу на стадионе Птичье гнездо, имя последнего факелоносца, который зажжет олимпийский огонь, держится в секрете.