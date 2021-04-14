Умер телеведущий Олег Марусев

Умер заслуженный артист России, актер и телеведущий Олег Марусев. Ему было 76 лет. Причины его смерти не сообщаются, известно, что он долго болел.

Марусев родился в Ташкенте в 1944 году. Он окончил Днепропетровское государственное театральное училище, отучился на театроведа в Киевском государственном институте театра и кино, а также режиссера в ГИТИСЕ. Работал в театре Геннадия Юденича "Скоморох".

Более 35 лет своей жизни Марусев отдал телевидению. Он был ведущим таких передач, как "Под знаком зодиака", "Пойми меня", "С песней по жизни", "Концерт после концерта", снимался в кино и телесериалах, а позже преподавал в Высшей Школе Кино и Телевидения "Останкино".

Но в последние годы Марусев вернулся в театр и выходил на подмостки "Театра Луны".