Музыкант и актёр Пётр Мамонов скончался от последствий COVID-19. Об сообщается на его странице в Facebook.

Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов, которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер в возрасте 70 лет. Эту информацию ТАСС подтвердила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

Ранее Петр Мамонов был госпитализирован в больницу в Коммунарке, где две недели врачи пытались справиться с тяжелым поражением легких, вызванным коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что актер находится в реанимации на аппартате искусственной вентиляции легких и погружен в состояние медикаментозной комы. Поражение легких оценивалось в 87%.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1979 году Петр Мамонов окончил Московский издательско-полиграфический техникум. В 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института, но не окончил его. Во время учебы подрабатывал в типографиях и котельных, также был грузчиком, банщиком, лифтером.

В подростковом возрасте Петр Мамонов увлекся музыкой и собрал любительский ансамбль. В 1980 году начал писать песни. В 1982 году вместе с младшим братом, гитаристом Алексеем Бортничуком, основал рок-группу "Звуки Му" и стал ее солистом. Через некоторое время к ним присоединились музыканты Павел Хотин и Александр Липницкий.

В 1983 году Петр Мамонов и его группа начали активную концертно- гастрольную деятельность. Летом 1988 года вышел дебютный музыкальный альбом "Звуков Му", получивший название "Простые вещи", а осенью коллектив впервые отправился на заграничные гастроли, посетив Венгрию и Италию.

Росту популярности группы способствовало выступление 7 января 1989 года в прямом эфире телепрограммы "Музыкальный ринг" с участием ленинградских и московских музыкальных коллективов.

Возвратившись в СССР после долгих гастролей, группа записала музыкальный альбом "Транснадежность". Сразу после этого она была распущена Мамоновым, поскольку он пришел к выводу, что совместный проект "кончился как идея" и "достиг потолка развития". Петр Мамонов продолжил выступления в дуэте с Алексеем Бортничуком. В конце 1990-х Петр Мамонов сосредоточился на сольной карьере.

Дебют Петра Мамонова в качестве театрального актера состоялся в начале 1990-х в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского, на сцене которого он выступал до 2015 года.

В 1988 году Петр Мамонов дебютировал в кино, воплотив образ отрицательного героя в драме Рашида Нугманова "Игла". Широкую известность получили его роли в картинах режиссера Павла Лунгина: саксофонист Алексей Селиверстов в драме "Такси-блюз" (1990), отец Анатолий в фильме "Остров" (2006), Иван Грозный в историко-биографической драме "Царь" (2009). В общей сложности он снялся в более чем 10 фильмах.