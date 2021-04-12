Зеленский призывает Путина начать переговоры

Киев заявляет, что Москва сконцентрировала у восточной границы Украины 40 тысяч военнослужащих. Такая же группировка развёрнута в Крыму. Эти данные представила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она призвала не поддаваться панике и вместе с тем реально оценивать существующие угрозы.

В Кремле признают, что действительно стягивают войска к украинской границе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил это эскалацией напряжённости в Донбассе:

«Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем. А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории — это наше личное дело. Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский побывал в окопах у линии разграничения сторон в Донбассе и пообещал сделать всё для сохранения мира. Киев направил в Москву запрос о переговорах с Владимиром Путиным. США тем временем заявляют о своей обеспокоенности и грозят последствиями в случае, если Россия «будет действовать безрассудно или агрессивно».