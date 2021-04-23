Лукашенко - Путин: встреча в Москве

Двусторонние отношения, вопросы безопасности и интеграции в рамках Союзного государства, а также ситуацию на Украине обсудили президенты России и Республики Беларусь на встрече в Москве. Переговоры длились около четырёх часов.

Говоря об Украине, Владимир Путин ответил на предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Донбассе:

"Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время".

Путин также добавил, что в последнее время власти Украины "предприняли много шагов, разрушающих отношения двух стран".

Лукашенко со своей стороны отреагировал на отказ Киева послыать свою делегацию в Минск на переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы под предлогом того, что "Беларусь находится под влиянием России".

_"Что касается Трёхсторонней контактной группы, которая работала в Беларуси - Владимир Владимирович, Порошенко, все, кто присутствовали тогда, обратились ко мне : "Надо организовать". Я взял под козырёк. Если сегодня не нравится - пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо иметь ввиду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал", - _сказал Лукашенко, посоветовав своему украинскому коллеге "научиться вести себя дипломатично" .

Киев обеспокоен перемещением российских войск около своих восточных границ. Москва утверждает, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. Вместе с тем президент России неоднократно подчеркивал, что его страна не бросит жителей Донбасса, возлагая ответственность за нынешнее обострение на Украину.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце февраля, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила Донецк и Луганск в эскалации, те заявили, что причина - в невыполнении Киевом июльских договоренностей.