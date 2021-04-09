Сурвивализм: как пережить конец света?

Солнечный день в горах. Всего в часе езды от испанской столицы Мадрида. Сюда со всей страны съехались люди, чтобы принять участие в необычном мероприятии.

Это один из многих курсов, организованных по всей стране. Участников обучают основным навыкам, необходимым для выживания в случае, если все пойдет не так.

Испания - пандемия - сурвивализм

Хуан - опытный инструктор по выживанию. Также он известен как сурвивалист, или препаратионист. Термин, обозначающий тех, кто готовится к любой катастрофе, которая может обрушиться на нас в любое время. Инструктор говорит, что вера в это набирает силу с пандемией.

Люди начинают думать, что жить изо дня в день непродуктивно ... Если у нас есть знания и мы можем собрать необходимую экипировку из подручных средств, чтобы выжить в течение нескольких дней, то в разгар таких пандемий или чрезвычайных ситуаций мы можем выжить Хуан Х. Лопес сурвивалист, инструктор в Испанской школе выживания

Сурвивализм набирает популярность в Испании, сильно пострадавшей от пандемии. Менее чем за год спрос вырос более чем на 30%, говорит руководитель этого курса выживания.

Одно дело – выживать, если вы потерялись в горах. Другое - оказаться в ситуации, когда под ударом вся страна. Когда не хватает спасателей, системы социального обеспечения и здравоохранения рушатся, люди понимают - они не могут полагаться на помощь профессионалов, как раньше. Поэтому им нужно самоорганизация, самозащита. Так что это нормально, что они проходят курс обучения Игнасио Ортега директор Испанской школы выживания

Euronews Урок выживания в лесу

Кризис COVID-19 побудил интерес Паскуаля к сурвивализму. Бизнесмен проделал путь из Валенсии, в 4 часах езды отсюда, чтобы пройти курс. Он говорит, что хочет узнать, что делать, чтобы защитить свою семью.

Что побудило меня приехать? В основном - это появившаяся неуверенность в завтрашнем дне. Я беспокоюсь не столько о пандемии, сколько о том, что может произойти после нее. Экономический кризис, который мы переживаем и от которого будем страдать годами. Когда государственная помощь иссякнет, пойдут массовые увольнения в компаниях и так далее. Нехватка продовольствия в городах, хаос, могут быть восстания. Так что я лучше подготовлюсь... на всякий случай Паскуаль бизнесмен, участник курса по выживанию

Закрытые сообщества выживальщиков

Сообщества выживальщиков процветают в социальных сетях, где люди обмениваются проблемами и советами в условиях потенциальных катастроф. Проникнуть в их закрытую среду непросто.

Валери Гуре, Euronews:

— Человек, который должен был показать нам хранилище в Мадриде сегодня вечером, передумал, и это уже четвертый раз, когда выживальщики, которые сначала соглашались встретиться с нами в разных городах Испании, а потом отменяли встречу в последнюю минуту.

Один из наших контактов прислал нам видеозаписи запасов, которые у него есть на случай катастрофы.

Запасы одного из сурвивалистов Euronews

Топливо, наборы для выживания, обезвоженные или консервированные продукты, а также маскировочная одежда, противоядерное оборудование, оружие и боеприпасы - это лишь некоторые из предметов, которые сурвивалисты запасают в индивидуальных или коллективных хранилищах, которые всегда засекречены.

Зарожденный в США во время холодной войны и часто связанный с ультраправыми идеологиями сурвивализм в Европе развивался в менее радикальных формах.

Басня о стрекозе и муравье

Философия тех, кто называет себя нео-сурвивалистами или выживальщиками, тем не менее вызывает беспокойство в глазах этого социолога и эксперта по сурвивализму.

Сурвивалисты объединяются в сообщества, они пытаются поделиться способами преодоления невзгод. С этой целью они используют басню о стрекозе и муравье. С одной стороны, стрекозы, которые не видели наступления зимы, катастрофы. Другими словами, мы. А с другой стороны, выживальщики, муравьи, которые организовываются, накапливают запасы и объединяются в сообщества, как в колонии. Они будут избранными при Апокалипсисе, избранными в следующем мире, победителями, в то время как мы, стрекозы, окажемся проигравшими, практически заслужившими смерти при конца света. Эта та картина, которую видят сурвивалисты Бертран Видаль социолог

Следующий мир — это то, к чему готовятся семьи, с которыми мы встречаемся недалеко от города Толедо, к югу от Мадрида. Они не из тех, кто разделяет мир на стрекоз и муравьев, но хотят поделиться своими знаниями.

Эти опытные выживальщики проводят нас в одно из своих знакомых мест, куда они иногда приходят, чтобы воссоединиться с природой и древними методами, такими как эта подземная печь, восходящими к доисторическим временам.

Подземная печь Euronews

Одно дело - быть готовым к тому, что может случиться, а другое - быть готовым к тем, кто может вам навредить. Потому что, к сожалению, когда случается что-то плохое, всегда есть люди, готовые грабить и убивать. Поэтому всегда нужно думать о том, как спрятать свои вещи, все необходимое в местах, о которых знаете только вы. Это поможет вам избежать неприятностей. Надеюсь, ничего не случится. Но рано или поздно это произойдет Хавьер Гарсия Серрано сурвивалист, инструктор школы выживания Гайа

На случай конца света

Год назад Роберто и его жена Мелания открыли школу выживания. Закапывать продукты в лесу, чтобы выжить в течение нескольких месяцев, - часть их курса.

Они подготовили для нас набор сурвивалиста: медикаменты, консервы, семена, свечи, мыло, веревки и ножи - вот лишь некоторые из основных предметов инвентаря для выживания. После того, как он закопан, камень используется в качестве ориентира, чтобы найти его в случае необходимости.

Набор сурвивалиста Euronews

Это демонстрация на камеру, но семейные запасы спрятаны где-то в другом месте и в большем количестве.

Роберто Фернандес Гарсия, сурвивалист, основатель школы выживания Гайа:

— Мы семья из 4 человек, скоро нас будет 5. У нас есть 3 ящика, закопанных как минимум в двух разных точках Испании. В одном из них есть все медицинское оборудование, в другом - еда, а в третьем - все необходимое для самообороны

Валери Гуре, Euronews:

— Вы уверены, что однажды вам все это пригодится?

Малания Морено Варас, сурвивалист, сооснователь школы выживания Гайа:

— Могут быть стихийные бедствия, потому что состояние планеты становится все хуже и хуже. Могут быть и другие пандемии. Могут быть всевозможные конфликты. Так что да, я думаю, что однажды мне это пригодится. Лучше, чтобы не пригодилось. Но если так случится, то все будет под рукой.

Роберто Фернандес Гарсия, сурвивалист, основатель школы выживания Гайа:

— Некоторые думают, что те, кто готовится к подобным вещам, сумасшедшие. Но это не так! Что может быть лучше, чем воссоединиться с природой, готовясь к тому, что может случиться. Не будучи одержимыми этой идеей, проводя дни в ожидании, что мир рухнет на следующий день. Нет, мы не готовимся к концу света, мы готовимся НА СЛУЧАЙ конца света.