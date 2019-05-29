Победы на "Ролан Гаррос"

Очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче второго круга "Ролан Гаррос" вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над немцем Янником Маденом — 6:1, 6:2, 6:4. В следующем круге Рафаэль Надаль сыграет против бельгийца Давида Гоффена.

Швейцарский теннисист Роджер ФЕдерер пробился в третий круг чемпионата, обыграв немца Оскара Отте. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Его следующий соперник — норвежец Каспер Рууд.

Японец Кэй Нисикори опередил француза Жо-Вильфрида Тсонга со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Дальше Нисикори сыграет с сербом Ласло Джере.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 42,66 млн евро.