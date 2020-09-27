Скромный "Ролан Гаррос" стартовал

Осеннее пасмурное небо вместо весеннего солнца, практически пустые трибуны без звездного партера. "Ролан Гаррос", отложенный из-за пандемии, наконец стартовал в это воскресенье. Впервые в истории, матчи на центральном корте проходили под крышей.

Холодная, дождливая и ветреная погода в придачу к строгому санитарному протоколу — настроение на одном из самых значимых теннисных турниров в этом году довольное мрачное.

Мы приходим сюда за атмосферой, но теперь, я думаю, что ее будет не хватать. Но что поделать? Надеемся, сегодня дождь не будет идти постоянно Франсуаза зритель

Что касается посещаемости, здесь организаторам турнира пришлось поубавить свои амбиции. Ежедневно только 1000 зрителей могут присутствовать на всех 16 кортах. Еще три недели назад "Ролан Гаррос" ожидал 11 500 любителей тенниса каждую неделю. Но и это число далеко от полумиллиона посетителей в прошлом году. Как следствие, турнир не досчитается десятков миллионов евро, по данным французской федерации тенниса.