Watches and Wonders 2021: часовое искусство снова в онлайне

Женева снова принимает ежегодное мероприятие высокого часового искусства, Watches and Wonders 2021. Из-за пандемии в этом году салон переместился в онлайн.

38 брендов, а также розничные торговцы, конечные клиенты и дистрибьютеры могут встретиться на одной платформе, на которой постоянно проходят прямые трансляции и выступления экспертов.

"Сложная среда с большим потенциалом", - говорит генеральный директор "Фонда высокого часового искусства" (Fondation de la Haute Horlogerie), организатора мероприятия.

Задача заключалась в том, чтобы интегрировать в единую цифровую платформу в два раза больше брендов. Искусство механического часового дела - это то, что наши участники и наши бренды уже освоили. Но высокотехнологичную платформу нам нужно еще изучать Эммануэль Перран гендиректор "Фонда высокого часового искусства"

Среди участников французский бренд Hermès, который представит свою новую коллекцию H08 с помощью виртуальной сценографии, наполненную видео-контентом и скульптурами.

По словам управляющего директора, бренду, как и другим в мире высокого часового искусства, придется продолжать изобретать себя заново в условиях меняющегося рынка на разных континентах.

В цифровом измерении мы наблюдаем очень сильный рост наших продаж. Традиционно в сфере часового дела онлайн-продажи не были приоритетной задачей. Но мы увидели реальный рост в этом домене. Еще одна тенденция, которая уже существовала, но ускорилось с пандемией, это динамизм азиатских рынков. Это важно как для часового дела, так и для нашей продукции в целом Гийом де Сен управляющий директор Hermès

Watches and Wonders Geneva 2021, одна из крупнейших мировых выставок элитных часов, продлится до 13 апреля.