Watches and Wonders 2021: часовое искусство снова в онлайне
Женева снова принимает ежегодное мероприятие высокого часового искусства, Watches and Wonders 2021. Из-за пандемии в этом году салон переместился в онлайн.
38 брендов, а также розничные торговцы, конечные клиенты и дистрибьютеры могут встретиться на одной платформе, на которой постоянно проходят прямые трансляции и выступления экспертов.
"Сложная среда с большим потенциалом", - говорит генеральный директор "Фонда высокого часового искусства" (Fondation de la Haute Horlogerie), организатора мероприятия.
Среди участников французский бренд Hermès, который представит свою новую коллекцию H08 с помощью виртуальной сценографии, наполненную видео-контентом и скульптурами.
По словам управляющего директора, бренду, как и другим в мире высокого часового искусства, придется продолжать изобретать себя заново в условиях меняющегося рынка на разных континентах.
Watches and Wonders Geneva 2021, одна из крупнейших мировых выставок элитных часов, продлится до 13 апреля.