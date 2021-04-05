Коронавирус: Франция стала самой зараженной страной в Европе

Во Франции за сутки выявили почти 67 тысяч новых вирусоносителей, общее число тех, кто заразился коронавирусом с момента начала пандемии составило без малого четыре миллиона девятьсот тысяч человек, в реанимациях находятся свыше пяти тысяч трехсот пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Власти ввели третий локдаун, не в силах совладать с галопирующей инфекцией, противостоять которой может лишь коллективный иммунитет, обретаемый с помощью вакцинации.

Маджида Эль Мохтари, врач-терапевт: "Люди очень хотят получить свою дозу вакцины, но не всегда это возможно, поскольку вначале прививают тех, кто находится в группе риска. К сожалению, сегодня мы пока не в состоянии обеспечить профилактическим противокоронавирусным препаратом всех желающих".

Макрон - как главнокомандующий - бросает на проведение прививок и военную медицину. Но многие - после сообщений о возможных тяжелых побочных эффектов от применения Vaxzevria (это новое название вакцины от AstraZeneca) намерены дождаться других вакцин.

В Германии также пытаются ускорить темпы вакцинации, используя все препараты, одобренные европейским регулятором, однако вводя собственные возрастные ограничения на Vaxzevria .

Привиться ей можно, лишь если уже исполнилось 60. Как, к примеру, вот этой женщине: "Конечно, волнуешься, любая вакцина - это некоторый риск. Но ведь мы и так прививаемся. Так что и в этом случае я пришла, и мне сделали укол".

Власти стран, входящих в ЕС, вводят ограничения и частично останавливают экономическую жизнь, поскольку - с их точки зрения - это единственный способ уменьшить число заражений и предотвратить коллапс системы стационаров.

В Португалии рестрикции в отношении поездок в Испании сняты не будут, их действие пролонгировано минимум на 10 дней.

В Греции действующие ограничения касаются и внутренних поездок, в частности авиаперелётов, они продлятся еще неделю, а вот что касается международных рейсов, то ждать придется минимум до 19-го апреля.