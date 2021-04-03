CОVID-19: локдаун на Пасху

Пустынны площади и улицы европейских городов. Пасхальные выходные жители многих стран ЕС, которые накрыла третья волна пандемии, вынуждены проводить в условиях локдауна.

В Италии объявлен общенациональный карантин. До понедельника действует запрет покидать дома без крайней необходимости.

По распоряжению властей, приезжающие из стран сообщества обязаны самоизолироваться на пять дней. Всё же многие итальянцы не отказались от своих планов отдохнуть за границей.

"Я считаю абсурдным то, что путешествовать по Европе можно, а по Италии - нет, даже несмотря на все меры предосторожности, проведённые нами тесты и полученные разрешения. Это, конечно, странно. Сами мы - едем на Фуэртевентуру", - говорит жительница Милана.

Президент Германии призвал сограждан быть готовыми "к серьёзным ограничениям" и в последующие недели, а также сплотиться, чтобы страна преодолела "кризиса доверия", который возник из-за недовльства немцев действиями властей.

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии:

"Доверие - в демократии зиждется на очень хрупком взаимопонимании между гражданами и государством: вы, государство, делаете вашу работу а я - гражданин - свою".

Карантином омрачён праздник и для французов. С вечера субботы им запрещается удаляться от дома более чем на 10 километров.

Впрочем, поездки между регионами разрешены до понедельника.