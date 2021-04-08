COVID-19: Южная Америка в "красной зоне"

В Бразилии с ее 213 млн населения к настоящему моменту и за весь период пандемии заразились почти 13 млн 200 тысяч человек, COVID-19 окончился летальным исходом для более . Кладбища переведены на круглосуточный режим работы, чтобы справиться с таким количеством умерших.

Тем не менее, бразильский президент настаивает, что в этом южноамериканском государстве общенационального карантина не будет: "Мы не намерены вводить общенациональный карантин. Некоторые тут осмеливаются предположить, что для помощи местным властям в дело должна вступит армия. Но наша бразильская армия не будет ходить по улицам и выполнять роль сторожа, чтобы люди сидели по домам".

Микробиологи выявили с помощью секвенирования генома SARS CoV2 92 штамма, которые в настоящий момент циркулируют в стране, включая и мутировавший вирус, получивший обозначение P1, он был назван "бразильским".

Выдвинута гипотеза, что P1 заражается главным образом молодежь, и уже установлено, что имеющиеся в употреблении вакцины дают от него иммунную защиту

Карисса Этьенн, директор Панамериканской организации здравоохранения: "В течение прошлой недели в нашем регионе были выявлены 1 млн 300 тысяч заразившихся, были также зарегистрированы свыше 37 тысяч смертельных исходов. Таким образом, более половины всех кончин от COVID-19 за прошедшие 7 дней приходится на оба американских континента".

В Аргентине за 13 месяцев пандемии инфекция была обнаружена у без малого двух с половиной миллионов человек, и рост заражений пока остановить не удается, несмотря на кампанию вакцинации.

В числе тех, у кого ПЦР-тест показал положительный результат - и президент этой страны, при том, что он получил прививку.

Для того, чтобы замедлить циркуляцию SARS CoV2, правительство вводит ограничительные меры.

Карла Виссоти, министр здравоохранения Аргентины: "Рестрикции должны действовать в течение ближайших трех недель, их главная цель - защита тех, кто входит в группы риска, у кого COVID-19может развиваться по тяжелому сценарию".

Схожее положение и в Чили, где прививочная кампания идет интенсивно, принося результаты.

Однако ослабив рестрикции, власти чуть было не упустили ситуацию из-под контроля.

Сегодня вирус вернулся в страну, как полагают профильные ведомства, из-за рубежей республики, его могли привезти те чилийцы, что ездили отдыхать, в январе и в феврале, посещая, в частности, Европу.