Прививочная кампания в Европе: наперегонки с вирусом

Во Франции число заразившихся приближается к пяти миллионам, а количество летальных исходов - к 98 тысячам, власти намерены интенсифицировать прививочную кампанию.

Это, по их мнению, единственное, что может спасти больничную систему. В настоящий момент в реанимационных отделениях лежат почти пять с половиной тысяч пациентов, пик годичной давности пока не пройдет, но глава минздрава предупреждает о таком вероятии.

Оливье Веран министр здравоохранения Франции: "Всегда существует временной лаг между пиком заражений, который должен быть достигнут в течение этой недели, и уровнем госпитализаций в палаты интенсивной терапии. Заразившиеся коронавирусом, у которых начнется COVID в тяжелой форме, поступят в реанимации в ближайшие 10 дней - две недели".

В Испании власти тоже полагаются на прививки и на мощную сеть вакцинодромов, которые разворачиваются на стадионах, концертных залах и на аренах, где проводятся бои быков, всем известные корриды.

Только что в иберийское королевство доставили столько необходимые препараты, в частности, те, что разработаны и выпущены компаниями Pfizer/BioNTech.

Мария Луиса Домингес Перес, медсестра: "Мы готовимся к тому, что ежедневно будет прививать 10 тысяч человек. Мы способны справиться с таким количеством. Прежде всего мы абсолютно убеждены, что вакцинация поможет спасти жизни, мы также полагаем, что население тоже стремится себя обезопасить от дальнейших заражений, оповещение о дате инъекций жители страны получают по телефону".

Знаменитые вапоретто, которые раньше в Serenissima развозили туристов, сейчас превратились в мобильные фельдшерские пункты. Они доставляют медиков к пожилым венецианцам, чтобы сделать тем прививочный укол.

В Сербии власти довольный темпами вакцинации.

Белград применяет профилактические препараты и российского, и китайского производства, и даже поддерживает соседние страны, например Боснию-и -Герцеговину в рамках, как было сказано, "балканской солидарности", поставляя туда вакцину.

Из почти девятимиллионного населения Сербии вакцинировано примерно полтора миллиона жителей.