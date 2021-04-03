"Большой шлем" по дзюдо: "золото" Тамерлана Башаева

В заключительный день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Анталье на татами вышли тяжеловесы.

В категории до 90 кг вновь не было равных Маркусу Нюману. По пути к финалу швед продемонстрировал прекрасное владение приёмами не-ваза. В решающем поединке против венгра Кристиана Тота Нюман заработал оценку "вадза-ари", которая обеспечила ему золотую медаль на втором турнире "Большого шлема" подряд.

В весе до 78 кг победу праздновала японка Шори Хамада, которая также очень сильна в борьбе на полу. В финальном матче против Беаты Пацут чемпионка мира 2018 года выполнила удержание, за которое удостоилась оценки "иппон". Так японская дзюдоистка завоевала третий титул "Большого шлема" в своей карьере. Бронзовая медаль в этом весе досталась россиянке Антонине Шмелёвой.

Награждение в категории до 78 кг Международная федерация дзюдо - Габриэла Сабау

Азербайджанец Зелим Коцоев стал лучшим в категории до 100 кг. В финале он одолел Аарона Вольфа из Японии. "Бронзу" в этой категории завоевал россиянин Арман Адамян. Для Коцоева это первая золотая награда турнира такого уровня.

Награждение в категории до 100 кг Международная федерация дзюдо - Габриэла Сабау

Раз Гершко тоже вперые поднялась на верхнюю ступень подиума "Большого шлема" в Анталье. За золотую медаль в самом тяжёлом весе среди женщин израильтянка сразилась с победительницей турнира в Тбилиси Сюй Шиянь. Поединок вышел захватывающим: Гершко заработала оценку "вадза-ари" и почти сумела сохранить преимущество до конца основного времени. Однако в последний момент китаянке удалось сравнять счёт. Но израильтянка не собиралась сдаваться и смогла получить вторую оценку "вадза-ари" и поставить точку в споре за "золото".

Это было невероятно, я не знала, что делать. Я была очень воодушевлена, мне хотелось кричать на весь мир, потому что я победила в этом бою, я смогла, это моя первая победа и сразу на таком уровне, я очень счастлива. Раз Гершко победительница в категории свыше 78 кг

Тамерлан Башаев принёс сборной России первую золотую медаль "Большого шлема" на этом турнире. Он праздновал победу в самой тяжёлой весовой категории среди мужчин. Уже в ходе отборочных матчей Башаев показал, что настроен очень решительно, а в полуфинале одолел действующего чемпиона мира Лукаша Крпалека.

В финале Башаев вышел на татами против серебряного призера чемпионата мира и Олимпиады в Рио Хисаёши Харасавы. В этом поединке россиянин победил с "иппоном". Он начал выполнять бросок ко-сото-гари, японец попытался контратаковать, но Башаев сделал ещё одно движение и уложил Харасаву на лопатки.

Мне кажется, это часть дзюдо. Когда я побеждаю в поединке, у меня ощущение, что я уничтожил мечту своего соперника. Поэтому, конечно, я не буду вести себя, будто я самый лучший, чтобы его не огорчать. Тамерлан Башаев победитель в весе свыше 100 кг

Турецкие дзюдоисты в последний день соревнований не удостоились наград, но вновь продемонстрировали своё мастерство на татами. Так подошёл к концу турнир "Большого шлема" по дзюдо в Анталье.