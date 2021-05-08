В Казани завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо

Турнир "Большого шлема" по дзюдо в Казани завершился выступлением тяжеловесов.

В заключительный день соревнований всё внимание было приковано к Санширо Мурао. Молодой спортсмен показал, на что способен, продемонстрировав невероятное мастерство. В финале его соперником стал немец Эдуард Триппель. Молниеносный бросок учи-мата принёс японцу "чистую победу" и золотую медаль в весе до 90 кг.

Мой тренер Косеи Иноуэ приехал сюда ради меня, он мой преподаватель в университете, а ещё он спортстмен, которым я восхищаюсь. Я с детства стремился быть похожим на него. Так что для меня большая честь быть здесь вместе с ним. Санширо Мурао Победитель в категории до 90 кг

Сборной Германии тоже удалось заработать "золото" в категории до 78 кг. Высшую награду своей команде принесла Анна-Мария Вагнер. Немецкая дзюдоистка завоевала второй титул "Большого шлема" подряд. В финальном матче против Наташи Аусмы из Нидерландов Вагнер тоже выполнила бросок учи-мата, а затем удержала соперницу на татами до победного "иппона".

Это был замечательный день. Я прекрасно себя чувствую, ведь я приехала, чтобы завоевать "золото" и у меня всё получилось. Анна-Мария Вагнер Победительница в категории до 78 кг

Действующий чемпион Европы в самом тяжёлом весе Тамерлан Башаев положил в копилку сборной России четвёртую золотую медаль на этом турнире. Он был в прекрасной форме и настроен только на победу.

В финале Башаев вышел на татами против бронзового призёра Олимпийских игр в Рио и Лондоне Рафаэля Сильвы. Несмотря на разницу опыте и весе, россиянину удалось выйти из этой схватки победителем на радость болельщикам.

В самой тяжёлой весовой категории среди женщин лучшей стала действующая чемпионка Европы Романе Дико. Это уже третье золото француженки с начала года. В финале Дико должна была сразиться с Мариной Слуцкой, но белорусская спортсменка была вынуждена отказаться от поединка из-за травмы.

В финальном матче в весе до 100 кг Симеон Катарина встретился с Арманом Адамяном. Россиянину удалось заработать оценку "вадза-ари" за прекрасную контратаку, однако голландец выполнил великолепную комбинацию приёмов ко-сото-гари и тани-отоши и одержал в этом поединке победу с "иппоном". Катарина впервые завоевал медаль "Большого шлема", и сразу золотую. Адамяну досталось "серебро", а другой россиянин Нияз Билалов заработал "бронзу".

Турнир "Большого шлема" по дзюдо в Казани стал отличной возможностью для молодых российских дзюдоистов проявить себя, и они показали, на что способны. Всего сборная России на домашнем турнире завоевала 15 наград , из них 4 - золотые и заняла первое место в общем медальном зачёте.