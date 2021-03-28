"Большой шлем" по дзюдо в Тбилиси: триумф хозяев турнира

В заключительный день турнира «Большого шлема» по дзюдо в Тбилиси всё внимание было приковано к выступающему в самой тяжелом весе Геле Заалишвили, который побеждал с «иппоном» одного соперника за другим на радость хозяевам турнира.

В финале грузинский дзюдоист уложил на татами призёра чемпионата мира и олимпийских игр Рафаэля Сильву и принес своей команде долгожденное «золото». Радость победы Заалишвили разделил со своим тренером.

Я всегда готов сражаться за мою родину. Мне кажется, это правильный образ жизни, я прикладываю много усилий, усердно тренируюсь и всегда настроен на победу. Это даёт мне силу духа и веру в себя. В этом моя сила. Гела Заалишвили победитель в категории свыше 100 кг

В категории до 90 кг победу праздновал швед Маркус Нюман. В решающем поединке он одержал верх над итальянцем Николасом Мунгаи и впервые за 5 лет поднялся на верхнюю ступень подиума турнира «Большого шлема».

Среди женщин особенно отличилась китаянка Сюй Шиянь. На пути к финалу она порадовала поклонников дзюдо зрелищным броском через грудь ура-наге. В финале она одержала верх над Рошель Нуньеш из Португалии и завоевала первую золотую медаль «Большого шлема» в своей карьере.

У меня пока не так много опыта и, пожалуй, мне нужно больше тренироваться перед соревнованиями, особенно турнирами международной федерации дзюдо и грядущей олимпиадой. Но мне кажется, сейчас мне помогает моя огромная любовь к дзюдо. Сюй Шиянь победительница в категории свыше 78 кг

В категории до 100 кг не было равных Шейди Эль-Нахасу. В финальном поединке он вышел на татами против грузина Ильи Суламанизде. В последние секунды матча канадскому спортсмену удалось выполнить бросок ко-ути-гари, которого было достаточно для победы.

Эль-Нахас накануне отпраздновал свой 23 день рождения, а в воскресенье получил великолепный подарок – золотую медаль турнира «Большого шлема».

Иногда сражения за «золото» становятся очень драматичными, особенно когда до финала доходят друзья по команде, потому что в каждом поединке кто-то должен победить. В финальном матче в весе до 78 кг Наташа Аусма применила удушающий приём, но затем немедленно убедилась, что с её подругой Карен Стивенсон всё в порядке.

Хозяева турнира отлично завершили выступление в Тбилиси. В заключительный день соревнований у более молодых спортсменов был шанс проявить себя на татами, и они воспользовались им на все сто процентов.

Последняя разыгранная золотая награда досталась Геле Заалишвили, и благодаря ей сборная Грузии оказалась на первом месте в общем медальном зачёте. Всего за три дня соревнований хозяева турнира завоевали две золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды. Вместе с Заалишвили на подиум поднялся его товарищ по команде Саба Инанеишвили, который удостоился бронзовой награды.

Так подошёл к концу ещё один увлекательный турнир мирового тура международной федерации дзюдо.