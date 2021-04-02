После пандемии - умное и устойчивое будущее

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "В марте 2011 года началась гражданская война в Сирии. Более десяти лет назад. Это вдвое дольше, чем Вторая мировая война. Это значит, что живущи там ребёнок или подросток знает только насилие, страдания, разрушения и смерть.

Сирийцам помогут решить своё будущее

На пятой Брюссельской конференции доноров Сирии и её соседей на этой неделе международное сообщество обещало выделить им на текущий год и далее 5,3 млрд евро - меньше, чем ожидалось. 3,7 млрд поступит из ЕС.

В политическом плане Европейский Союз подтвердил свою поддержку всеобъемлющему политическому решению без какого-либо иностранного влияния.

Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по внешней политике:

"Сирийцы должны решить будущее Сирии. Будущее Сирии не принадлежит ни одной из группировок или внешних держав".

Гуманитарный кризис в Сирии обостряется, уровень заражения коронавирусом, по оценкам, в два-три раза выше, чем в странах ЕС. Учитывая отсутствие точной информации, истинный масштаб, вероятно, ещё больше.

Между тем, в Европе количество новых случаев увеличивается шестую неделю подряд. Всемирная организация здравоохранения назвала кампанию вакцинации «недопустимо медленной» - как будто мы этого не знали.

Третья волна ограничений для французов

Во Франции ситуация рискует выйти из-под контроля настолько, что правительство ввело полный национальный локдаун, третий с начала пандемии.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«Меры, которые были введены в 19 наших департаментах по ужесточению ограничений, будут распространены на всю городскую территорию Франции уже вечером в субботу на четыре недели».

Чем дольше продлится пандемия, тем дольше будет продолжаться глобальный экономический кризис.

Кристалина Георгиева о приоритетах мирового хозяйства

На этой неделе в Вашингтоне начались весенние встречи МВФ и Всемирного банка. Экономические перспективы были темой номер один. Есть ли повод для оптимизма? Мы хотели узнать это у одного из ведущих мировых экспертов.

Ко мне присоединяется Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда и бывший вице-председатель Еврокомиссии.

Гробе: Коронавирусный кризис привел к наихудшим экономическим показателям в мирное время в Европе и во всем мире. Люди потеряли доход, потеряли работу, бизнес изо всех сил пытается выжить - что бы вы сказали этим людям, когда мы можем ожидать поворот к лучшему?

Георгиева: Я хочу им сказать: мировое хозяйство стоит на прочной основе. Мы собираемся улучшить наши прогнозы роста на этот и следующий год. Но есть также опасные различия в экономическом состоянии внутри стран и между странами. Нам нужно сосредоточиться на выводе из кризиса прежде всего, здравоохранения. Нужно инвестировать в будущее, которое станет более зелёным, более умным, более устойчивым к потрясениям и более инклюзивным.

Гробе: Помимо ситуации с Covid-19, видите ли вы другие риски, которые могут затруднить восстановление?

Георгиева: Всё ещё остаётся много неопределенности. Во-первых, есть риск того, что хорошие новости станут для некоторых менее хорошими. Если бы сейчас был бум мировой экономики и превышающий ожидания рост, это могло бы привести к повышению процентных ставок и ужесточению финансовых условий. Второй риск, на который стоит обратить внимание, - это то, как мы управляем долгами. Этот кризис привел к увеличению заимствований - в настоящее время государственный долг составляет в среднем в мире 100% ВВП. Мы должны подумать о среднесрочной фискальной консолидации, когда для этого придет время – но не сейчас. Пока нам необходимо поддерживать экономику.

Гробе: Вы входили в Еврокомиссию Жан-Клода Юнкера в качестве его заместителя. Когда вы смотрите на европейский ответ корнавирусу, на огромные фонды помощи и восстановления, что должно быть сейчас приоритетным?

Георгиева: Самые важные приоритеты остаются. Это - ускорение вакцинации, преодоление кризиса в здравоохранения и продолжение государственной поддержки — её нельзя прекращать преждевременно. И рада, что важность этого осознают европейские лидеры и европейские народы. Наши данные показывают, что разница в потере дохода на душу населения между странами с высокими показателями, теми, кто впереди, и теми, кто отстает, может стать троекратной. Такого не должно быть в Европейском Союзе, и я надеюсь, что это станет предметом дальнейшего внимания.

Вывод: мировая экономика не поправится в одночасье, но мы приближаемся к этому.

Сладкий вариант яиц Фаберже

Если вы не знаете, что делать на Пасху, учитывая коронавирусные ограничения, вот с кого можно брать пример: это римский шеф-кондитер Вальтер Муссо.

Он превратил свой магазин в галерею, где выставлены особые пасхальные яйца. Все они созданы в честь известных имен из мира искусств, таких как Роберт Мэпплторп, Кит Хэринг, Джордж Оруэлл, Джульетта Мазина или Бертольт Брехт.

Произведения вполне съедобны и могут храниться многие годы. А за это им назначена внушительная цена - до 400 евро за яйцо.