Новое обсуждение ситуации в Мьянме в Совете Безопасности ООН

Протестующие против военной хунты в Мьянме не желают уходить с улиц, хотя по оценкам правозащитников, количество жертв среди манифестантов превысило 500 человек.

Демонстранты изменили тактику: они выходят на сбор мусора, поскольку находится по любой иной причине на улицах запрещено.

1-го февраля высокопоставленные армейские чины совершили государственный переворот, арестовав и поместив в тюрьму и президента Мьянмы, и государственного советника Аун Сун Су Чжи.

Есть информация. что она беседовала со своими адвокатами в формате видеоконференции, и что особых жалоб на здоровье и на условия содержания в камере у нее нет.

В четверг утром со ссылкой на МИД Финлядии сообщалось, что гражданам стран Северной Европы рекомендовано покинуть Мьянму, если их присутствие не носит жизненно важного характера. Также внешнеполитическое ведомство скандинавской республики повысило "уровень предупреждений" в отношении поездок в эту азиатскую страну.

На консультациях, которые проводились в среду Советом Безопасности ООН при закрытых дверях, сообщили, что в эти дни жители Мьянмы массово покидают страну и отправляются в соседние государства, чтобы избежать преследования.

Об этом стало известно из заявления постпреда Соединенного Королевства при ООН Барбары Вудворд.

Обсуждение ситуации в Мьянме в Совете Безопасности ООН шло более трех часов.