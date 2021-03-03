Мьянма: число жертв растёт

По меньшей мере 9 человек в разных городах Мьянмы стали жертвами столкновений манифестантов с полицией в ходе массовых акций протеста. Об этом сообщают местные информационные порталы. По их сведениям, силы правопорядка открывали по демонстрантам огонь, в том числе боевыми патронами. Другие неподтверждённые сообщения говорят о случаях нападения полицейских даже на врачей, которые оказывали помощь пострадавшим манифестантам.

Массовые манифестации, акции протеста и забастовки не прекращаются в Мьянме уже больше месяца. Точное число жертв и пострадавших неизвестно. Ещё во вторник в ООН говорили о 18 манифестантах, погибших в течение месяца.

1-го февраля военные взяли власть в свои руки, арестовав прежних руководителей страны, и объявили о введении чрезвычайного положения. Генералы объясняют это масштабными фальсификациями на прошлогодних выборах и, в свою очередь, обещают по истечение года организовать новое волеизъявление.