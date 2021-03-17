Мьянма: папа римский призывает к миру и диалогу

Попытки подавления вооруженными силами Мьянмы протестного движения против государственногго переворота ощутимых результатов не дали. В Янгоне протестующие забрасывали стрелявщих в них военных бутылками с зажигательной смесью. Антиправительственные выступления перекинулись с городов и на сельские районы, где люди также выходят на улицы, несмотря на предупреждения властей.

Папа римский Франциск вновь обратился с призывом к военному руководству Мьянмы остановить насилие:

"С огромной грустью чувствую необходимость вспомнить о драматической ситуации в Мьянме, где столько людей, особенно молодых, расстаются с жизнью ради надежды. Я тоже стою на коленях на улицах Мьянмы и говорю: "Прекратите насилие!". Я тоже протягиваю руки и говорю: "Пусть диалог восторжествует". Кровопролитие ничего не решает", - сказал понтифик побывавший в этой стране в 2017 году.

По данным ООН, не менее 149 человек были убиты в Мьянме с 1 февраля, когда военные объявили о введении режима чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Они объяснили это масштабными фальсификациями на прошлогодних ноябрьских выборах. Военные сформировали новое правительство. Это вызвало бурные протесты, которые непрекращаются с начала февраля.