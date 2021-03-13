Мьянма: траур и репрессии

Поднятые вверх три пальца в Мьянме - символ сопротивления военному режиму. Одной из жертв противостояния стал 25-летний демонстрант. На его похороны в Янгоне пришли сотни людей. Имя молодого человека, застреленного два дня назад, пополнило список из более чем 70 погибших манифестантов.

Второй месяц в стране не утихают акции протеста против госпереворота. Объясняя свои действия фальсификациями на последних выборах, военные сместили гражданское правительство во главе с Аун Сан Су Чжи. Она, как и другие представители руководства республики, находится под арестом.

Протесты силы безопасности подавляют жёстко: в последнее время против демонстрантов начали применять огнестрельное оружие.

Между тем, около 200 полицейских отказались подчиняться приказам хунты и вместе с семьями бежали в Индию, заявили в Нью-Дели.

Поступает всё больше доказательств совершения военными Мьянмы преступлений против человечности, бьют тревогу в Совете ООН по правам человека. Речь может идти о "незаконных обысках, арестах, пытках, похищениях и убийствах", говорят независимые эксперты.

Репрессиям подвергаются и сотрудники средств массовой информации. За последние дни были задержаны десятки журналистов. В тюрьме оказался Тейн Зау - фотограф Assоciated Press. Ему грозит реальный срок по обвиняют в распространении ложной информации. Неделю назад у пяти независимых СМИ, освещавших события в стране, были отозваны лицензии.

Всего с 1 февраля мьянманскими силами безопасности были задержаны свыше 2 тысяч человек.