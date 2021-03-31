Европейский регулятор и ВОЗ рекомендуют вакцину AstraZeneca

Вакцина от коронавируса, разработанная немецким консорциумом Biontech ("Бионтек") и американской компанией ("Пфайзер"), на 100% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Исследования проводились на территории США.

Производители также сообщили об открытии нового завода в Европе и обещают до конца года выпустить 2,5 миллиарда доз, около 500 миллионов должны отправиться в ЕС.

В Германии приветствовали эту новость. "Главная цель — сделать вакцину доступной для детей и подростков как моно быстрее. Но необходима проверка, так как это первое исследование, нужно изучить и другие возрастные категории", — отметил официальный представитель министерства здравоохранения германии Ханно Кауц.

В ФРГ с 31 марта разрешат применять вакцину AstraZeneca ("Астразенека") лишь среди граждан старше 60 лет из-за случаев тромбоза у более молодых привившихся. При этом Европейское агентство лекарственных средств в среду сообщило, что связь вакцины с образованием тромбов пока не доказана и нет оснований для того, чтобы ограничивать использование этого препарата, получившего на днях новое название — Vaxzevria ("Ваксзевриа").

"Преимущества этой вакцины, в особенности с точки зрения предотвращения госпитализаций и летальных исходов, перевешивают риски", — заявила лава Европейское агентство лекарственных средств Эмер Кук.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжить использовать эту вакцину.

"Есть доказательствах эффективности, безопасности и качества производства препарата. Эти факторы в значительной мере свидетельствуют в пользу вакцины, она безопасна", — заявила глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

Днем ранее лидеры РФ, Германии и Франции обсудили обсудили перспективы регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не использует вакцину в качестве инструмента влияния.

Брюссель обещает, что страны ЕС получат еще 107 миллионов доз вакцин до конца недели. Еврокомиссия рассчитывает, что до осени прививку получит 70% взрослого населения ЕС.