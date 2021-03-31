Завод на миллиард доз в год

Компания BioNTech резко наращивает производство своей вакцины: в Марбурге на западе Германии начал работу новый завод. Работы ведутся в авральном режиме, круглосуточно, без перерывов и выходных. Первые дозы препарата долнжы быть готовы во второй половине апреля.

Валеска Шиллинг, глава производственного отдела фабрики:

"В первом полугодии мы надеемся произвести в Марбурге 250 миллионов доз. Но как только подготовка завершится и мы выйдем на проектную мощность, максимальная производительность составит около миллиарда доз в год".

До этого вакцину Pfizer/BioNTech делали на одной фабрике в Бельгии и трёх заводах в США. В связи с открытием новой площадки концерн на четверть увеличивает планы и заявляет, что до конца этого года произведёт 2,5 миллиарда доз, из которых от 500 до 600 миллионов должны отправиться в ЕС.

По данным Еврокомисии, уже к середине июля европейцы должны получить 420 миллионов доз четырёх разрешённых к применению вакцин.