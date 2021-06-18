Вакцина или штраф

Или 50 миллионов доз до октября, или полмиллиарда евро: брюссельский суд обязал компанию AstraZeneca срочно обеспечить поставку вакцин по графику, под угрозой штрафа.

В суд на британско-шведскую фирму подала Еврокомиссия — за "грубое нарушение условий контракта". В первом квартале этого года AstraZeneca смогла доставить в Европу около 30 миллионов доз вместо примерно 120 миллионов. Компанию обвинили в срыве планов европейской вакцинации. Судьи в Брюсселе постановили, что общий объём поставок до конца сентября должен составить 80 миллионов.

Изначальный план предусматривал 300, с опционом ещё на 100, но в мае Еврокомиссия обвинила "АстраЗенеку" в недобросовестности и отказалась обновлять контракт.

Европейские врачи, как и специалисты ВОЗ, рекомендуют применять эту вакцину — несмотря на громкий скандал, из-за которого её даже пришлось переименовать. Но в отдельных странах от неё отказались вовсе или ограничили применение по возрастным группам.