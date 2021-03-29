Прекратить насилие в Мьянме

Протестующие в Мьянме, осуждающие государственный переворот, вновь вышли на улицы после субботнего жёсткого разгона демонстраций с участием армии, в результате которого были убиты более 100 человек. Общее число погибших участников протестного движения превысило таким образом 440, а 27 марта стало самым кровавым днём с момента переворота.

Некоторые демонстранты, в основном молодые люди, стали обороняться при помощи самодельного арсенала - бутылок с зажигательной смесью, луков и стрел. Так им удаётся создать дымовую завесу, чтобы помещать военным открывать огонь на поражение.

По данным наблюдателей, во многих случаях военным противостоят также не мирные граждане, а этнические вооруженные группировки.

Похороны погибших теперь проходят по всей стране ежедневно. На них собирается много людей, осуждающих действия силовиков. Их обвиняют нет только в беспорядочной стрельбе по демонстрантам на улицах, но и по близлежащим домам.

Президент США Джо Байден присоединился к осудившим насилие в Мьянме:

"Это ужасно, - сказал он. - Это просто возмутительно! И, судя по полученным мною сообщениям, очень много людей были убито без всякой на то необходимости".

Организация объединённых наций призвала хунту Мьянмы немедленно прекратить насилие и привлечь виновных к ответственности, а делегация ЕС в Мьянме назвала субботу "Днём бесчестья и террора".

1 февраля военные, отказавшиеся принимать результаты всеобщих выборов в Мьянме, сместили гражданское правительство страны, арестовав президента страны Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи.