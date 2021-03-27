Мьянма: парад на фоне протестов

По меньшей мере 20 демонстрантов были убиты силами безопасности Мьянмы в ходе жёсткого подавления акций протеста в субботу, когда в стране отмечался День вооружённых сил в память о восстании против японской оккупации, а в столице Нейпьидо прошёл военный парад.

По данным агентства AFP, военные арестовали нескольких демонстрантов в Миейке на юге страны, при этом были слышны звуки выстрелов. Местные СМИ сообщают, что как минимум 3 человека были убиты во время жёстокого разгона в пятницу.

Движение против захвата власти военной хунтой получило новый импульс в четверг, когда США ввели персональные санкции против лидеров переворота. Положить конец насилию призвала ООН:

"Обеспечение мира и защита людей должны быть обязанностью любых вооруженных сил, но в Мьянме они выступили против своих же граждан. Среди убитых оказались женщины, молодёжь и дети. Специальный посланник ООН призывает освободить всех задержанных, включая президента Вин Мьинта и государственного советника Аун Сан Су Чжи", - сказал Фархан Хак , представитель главы ООН.

Резкой критике со стороны Запада и оппозиции Мьянмы подверглось участие замминистра обороны России Александра Фомина в военном параде, прошедшем на фоне подавления массовых протестов. Этот шаг назвали " поддержкой террора против собственного народа" и "легитимизацией военной хунты".

В прошлые годы на парадах в День вооруженных сил Мьянмы присутствовали многие иностранные дипломаты и военные. Но после переворота и международной изоляции замглавы минобороны РФ стал на этот раз единственным высокопоставленным представителем другой страны.

После госпереворота в начале февраля в Мьянме вспыхнули протесты, во время их подавления были убиты в общей сложности более 320 человек.